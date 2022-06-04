4 Июня 2022 16:47

Около 50% костанайцев планируется охватить массовым спортом к 2025 году

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Для наибольшего охвата населения массовым спортом в Костанайской области ведется работа по увеличению количества спортивных сооружений, комплексов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время сеть спортивных сооружений области насчитывает 34 стадиона, 3 дворца спорта, 53 спортивных комплекса, 2 спортивных манежа, 21 плавательный бассейн, 1008 спортивных площадок и 86 хоккейных кортов. Общее число спортивных залов, расположенных в области, составляет 638 единиц, из которых 530 или 83% находятся в учреждениях образования. 108 спортивных залов имеют статус физкультурно-спортивной направленности и доступны для занятий жителей области массовым спортом. В период с 2019 года введено в эксплуатацию 9 новых физкультурно-оздоровительных комплексов в районах области», - сообщил руководитель областного управления физической культуры и спорта Каиржан Есимтаев, выступая на совещании в акимате.

Ведомством также запланировано 12 проектов по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов. При реализации данных проектов, как отметил руководитель ведомства, обеспеченность населения спортивными сооружениями на тысячу человек составит 58,6%.

«Меры, принимаемые по обеспечению доступности спортивных сооружений, позволили обеспечить охват систематическими занятиями физической культурой и спортом более 297 тыс. жителей области или 34,7% населения. В разрезе возрастных категорий населения, занятиями спортом охвачено: более 53 тыс. человек - детей до 13 лет, свыше 120 тыс. человек молодежного возраста, 117,5 тыс. человек в возрасте от 30 до 60 лет и почти 6,5 тыс. человек пенсионного возраста», - озвучил данные К. Есимтаев.

Уже к концу 2025 года в регионе активными занятиями массовым спортом планируется охватить не менее 50% населения.