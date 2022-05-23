23 Мая 2022 08:10

Около 50 казахстанцев с коронавирусом находятся в стационарах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 23 мая лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 133 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 82 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией (КВИ+), 51 пациент с ковидной пневмонией (КВИ-). В стационарах находятся 49 пациентов, амбулаторно лечатся 84 пациента. Из числа заболевших находятся в тяжелом состоянии 7 пациентов, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.



