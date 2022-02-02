Около 50% ДТП произошли с участием пешеходов в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - На брифинге в департаменте полиции Костанайской области заместитель начальника управления местной полицейской службы, подполковник полиции Виталий Цой рассказал о ситуации на дорогах области и мерах по предупреждению ДТП, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

С начала текущего года на территории Костанайской области зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек погибли и 17 получили телесные повреждения. Почти 50% ДТП произошли с участием пешеходов.

Департаментом полиции проводятся оперативно- профилактические мероприятия, направленные на снижение ДТП.

«К примеру, в период с 23 по 27 января текущего года проводилась акция «Внимание, пешеход!». Полицейские выявили более 1200 нарушений правил дорожного движения, 17 водителей привлечены к ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Более 60 водителей нарушили правила проезда на нерегулируемых пешеходных переходах, также более 250 пешеходов были привлечены к ответственности за нарушение ПДД», - отметил Витали Цой.

Полиция области напоминает, что в условиях непогоды водителям необходимо менять стиль вождения: выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и предписания дорожных знаков, избегать резкого маневрирования.

«При неблагоприятных погодных условиях водителю необходимо увеличить дистанцию до двигающегося впереди транспортного средства, выбрать соответствующую скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль над дорожной обстановкой и не совершать маневров, не убедившись в их безопасности. Кроме того, строго соблюдать правила проезда пешеходных переходов, быть предельно внимательным в темное время суток и на неосвещенных участках дороги»,- порекомендовали в ведомстве.

Также сотрудники полиции напоминают, что на большой скорости из-за малейшей неровности дорожного покрытия или скользкой дороги можно потерять управление автомобилем и, как следствие, допустить выезд на встречную полосу движения или съезд с проезжей части.