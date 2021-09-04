Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Около 50 человек погибли в результате урагана «Ида» в США

4 Сентября 2021, 13:59
Около 50 человек погибли в результате урагана «Ида» в США

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Около 50 человек стали жертвами урагана «Ида» на Северо-Востоке США. С продвижением фронта вдоль побережья сотни тысяч жителей Нью-Йорка, Нью-Джерси, Пенсильвании и Коннектикута остались без электричества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Ураган обрушился на США в понедельник. Наиболее мощный удар стихии приняла на себя Луизиана. Во время посещения пострадавших районов президент Джо Байден сообщил о выделении сотни миллионов долларов в качестве первого транша для адресной помощи — эти деньги должны раздать жителям штата.

«Ураган «Ида» - еще одно напоминание о том, что нам надо готовиться к новым ураганам и супер-штормам, которые будут всё более частыми и разрушительными. Мы плотно работали с губернатором и нашими коллегами в Конгрессе, они поддержали предложенный мною план восстановления, в рамках которого мы обновим дороги, мосты, инфраструктуру, канализационные и дренажные системы, электроснабжение и линии электропередачи, чтобы они были более надёжными», - сообщил президент США Джо Байден.

Власти Луизианы предупреждают, что возвращаться в пострадавшие районы пока небезопасно — во многих домах нет света, чистой воды, недоступна мобильная связь. Ожидается, что энергоснабжение Нового Орлеана будет нормализовано только к середине следующей недели, а в других городах ещё позже.


Происшествия   США   Мировые новости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей