Около 50 актюбинских госслужащих наказали по результатам аудиторских проверок

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – С начала года по результатам аудиторских проверок в Актюбинской области привлечены к административной ответственности 22 должностных лица, еще 25 госслужащих - к дисциплинарной ответственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным областного департамента внутреннего государственного аудита, в первом квартале 2023 года проведено всего 48 аудиторских мероприятий, были охвачены бюджетные средства и активы государства на общую сумму более 5 552,2 млн тенге и выявлены нарушения на общую сумму более 4 580,2 млн тенге.

«В частности, были выявлены финансовые нарушения на сумму 8,5 млн тенге и нарушения процедурного характера на сумму более 4 571,7 млн тенге. Из общей суммы выявленных финансовых нарушений в 8,5 млн тенге было возмещено и восстановлено 7,3 млн тенге. Департаментом привлечены к административной ответственности 22 должностных лица, наложено административных взысканий на сумму 4,9 млн тенге и полностью взысканы в бюджет. Также по результатам аудиторской деятельности 25 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», - сообщили в ведомстве.

Также за 1 квартал 2023 года камеральным контролем было охвачено более 7 тысяч лотов и пунктов плана на сумму 244,6 млрд тенге, из них по 1325 лотам были выявлены нарушения на сумму около 17 млрд тенге.