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Около 5 тысяч заявлений поступило на январское ЕНТ в Карагандинской области

11 Января 2023, 21:49
Около 5 тысяч заявлений поступило на январское ЕНТ в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области очередной этап Единого национального тестирования пройдет с 13 января по 8 февраля. По информации управления образования, проверить себя решили 4 886 выпускников школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Тестирование проводится на базе двух региональных центров тестирования ТОО «U-FUTURE»: в Караганде – ул. Казахстанская, 15а; в Балхаше - ул. Ж. Абугалиева, 7.

Количество предметов остается прежним – три обязательных и два профильных. Всего 120 вопросов. Максимальное количество баллов – 140. Общее время тестирования составляет четыре часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями предусмотрено дополнительное время - 40 минут.

Во время тестирования для всех абитуриентов на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, таблица Менделеева и растворимости солей. Также участникам ЕНТ разрешается приносить с собой ручку, воду и шоколад.

Результаты январского ЕНТ позволят выпускникам школ претендовать на зачисление в вуз на платной основе.


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