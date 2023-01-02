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Около 5 тысяч преподавателей колледжей повысили квалификацию на базе крупнейших предприятий

2 Января 2023, 18:14
Около 5 тысяч преподавателей колледжей повысили квалификацию на базе крупнейших предприятий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Около 5 тысяч преподавателей казахстанских колледжей прошли курсы повышения квалификации на базе крупнейших предприятий страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Отметим, что в 2021 году Министерством просвещения были проведены переговоры и достигнуты договоренности для того, чтобы преподаватели колледжей проходили обучение новым технологиям не в аудиториях, а на базе отраслевых предприятий и учреждений. Так, в текущем году казахстанские педагоги колледжей прошли стажировку на базе 1331 предприятия, в том числе, таких как АО «Арселор Миттал», АО «Алюминий Казахстана», АО «АгромашХолдинг», АО «КазТрансГаз Аймак», МАЭК «КазАтомПром», ТОО «Астанинский электротехнический завод» и другие.

Педагоги отмечают, что такой формат обучения дал им возможность лучше ознакомиться с требованиями работодателей к выпускникам колледжей и пересмотреть программы и методики обучения с учетом запросов работодателей.

«Я работаю мастером производственного обучения в Кокшетауском Высшем техническом колледже 11 лет, веду практическое обучение студентов по мебельному производству. Курсы понравились реальными практическими знаниями, без очередной теории. Прошел стажировку на предприятии по производству мебели. Содержание было доступным и полезным для применения на практике. В этом году колледжи получают академическую самостоятельность. Это тоже большое преимущество, потому что работодатели теперь еще больше вовлекутся в учебный процесс», - поделился педагог высшего технического колледжа из города Кокшетау Хабдулин Орманбек.


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