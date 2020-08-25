Около 5 тысяч пациентов с коронавирусом лечатся в стационарах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По всей стране в стационарах на сегодня находятся около 5 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как рассказала вице-министр, медицинские организации, перепрофилированные на обслуживание больных COVID-19, на сегодня переходят на обычный режим работы.
«Пациентов в стране все меньше и меньше становится. Сегодня по всей стране в стационарах находится около 5 тысяч человек с коронавирусной инфекцией. Они все лечатся в инфекционных стационарах, как и должны лечиться. Те стационары, которые разворачивались при необходимости, сейчас приступили к своей основной деятельности, оказывают профильную медицинскую помощь. Все центры по всей республике потихоньку выписывают своих последних пациентов с коронавирусной инфекцией», - сказала Ажар Гиният журналистам во время посещения Городского центра фтизиопульмунологии в Нур-Султане.
Напомним, Программа развития ООН (ПРООН) ранее передала оборудование для обезвреживания инфицированных отходов (автоклав), а также контейнеры для их безопасного сбора в центр фтизиопульмунологии в Нур-Султане.
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