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Около 5 тысяч пациентов с коронавирусом лечатся в стационарах Казахстана

25 Августа 2020 17:31
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Около 5 тысяч пациентов с коронавирусом лечатся в стационарах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По всей стране в стационарах на сегодня находятся около 5 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказала вице-министр, медицинские организации, перепрофилированные на обслуживание больных COVID-19, на сегодня переходят на обычный режим работы.

«Пациентов в стране все меньше и меньше становится. Сегодня по всей стране в стационарах находится около 5 тысяч человек с коронавирусной инфекцией. Они все лечатся в инфекционных стационарах, как и должны лечиться. Те стационары, которые разворачивались при необходимости, сейчас приступили к своей основной деятельности, оказывают профильную медицинскую помощь. Все центры по всей республике потихоньку выписывают своих последних пациентов с коронавирусной инфекцией», - сказала Ажар Гиният журналистам во время посещения Городского центра фтизиопульмунологии в Нур-Султане.

Напомним, Программа развития ООН (ПРООН) ранее передала оборудование для обезвреживания инфицированных отходов (автоклав), а также контейнеры для их безопасного сбора в центр фтизиопульмунологии в Нур-Султане.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Акбота Кузекбай

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