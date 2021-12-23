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Около 5 тысяч новых дорожных знаков установили в Алматы

23 Декабря 2021 21:52
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Около 5 тысяч новых дорожных знаков установили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Около 5 тысяч новых дорожных знаков установили в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По сообщению административной полиции Алматы, протяженность улично-дорожной сети составляет 3 096 км. Это 2 746 улиц, 385 из них магистрального значения, протяженностью 1150 км, и 2 361 улица местного значения, протяженностью 1 946 км.

«В эксплуатации находится более 29 998 дорожных знаков, 392 117 квадратных метров линии дорожной разметки. В текущем году установлено и восстановлено 4 711 дорожных знаков. На 161 улице нанесено 279 191 квадратный метр линий дорожной разметки. Установлено дорожное ограждение протяженностью 3,333 км. Покрашено 47,8 км дорожного ограждения. Вместе с тем в текущем году завершается строительство восьми надземных пешеходных перехода», - информировал начальник управления административной полиции ДП Алматы Нурлан Аманбек.

В период профилактического мероприятия «Внимание, дети» рядом со школами были установлены искусственные неровности, в их числе 164 стандартные из асфальтобетона и 36 трапециевидных.

«Общее количество искусственных неровностей в районе общеобразовательных учреждений - 570 единиц», - пояснил спикер.


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#Алматы   #Транспорт  
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Автор:

Гульзат Сахова

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