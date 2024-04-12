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    22:45, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Около 5 тысяч абонентов подключили к электричеству после паводка в Актюбинской области

    свет
    Фото: акимат Актюбинской области

    В 41 селе Актюбинской области, пострадавшем от стихии, были подключены к электричеству 4 959 абонентов, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области.

    По словам руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Арысулана Айтбаева, работа по восстановлению сетей электроснабжения в населенных пунктах ТОО «Энергосистема» продолжается.

    акимат Актюбинской области
    Фото: акимат Актюбинской области

    — В настоящее время 236 абонентов в 14 селах области отключены от электроэнергии. Чтобы подключить им свет используют дизельные генераторы. Работники «Энергосистемы» проводят восстановительные работы во всех населенных пунктах. С этой целью мобилизовано 10 бригад и 60 единиц спецтехники. Вопрос освещения находится на постоянном контроле Управления», — сказал Арысулан Айтбаев.

    В целях предотвращения и ликвидации последствий наводнений в областном акимате создан штаб по чрезвычайным ситуациям под председательством главы региона Асхата Шахарова. Все вопросы, связанные с электроснабжением, жители могут отправлять на номер 109.

    Теги:
    Электроэнергия Ремонт Наводнение Энергетика Акимат Актюбинская область
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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