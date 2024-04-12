Около 5 тысяч абонентов подключили к электричеству после паводка в Актюбинской области

В 41 селе Актюбинской области, пострадавшем от стихии, были подключены к электричеству 4 959 абонентов, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области.

По словам руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Арысулана Айтбаева, работа по восстановлению сетей электроснабжения в населенных пунктах ТОО «Энергосистема» продолжается.

Фото: акимат Актюбинской области

— В настоящее время 236 абонентов в 14 селах области отключены от электроэнергии. Чтобы подключить им свет используют дизельные генераторы. Работники «Энергосистемы» проводят восстановительные работы во всех населенных пунктах. С этой целью мобилизовано 10 бригад и 60 единиц спецтехники. Вопрос освещения находится на постоянном контроле Управления», — сказал Арысулан Айтбаев.

В целях предотвращения и ликвидации последствий наводнений в областном акимате создан штаб по чрезвычайным ситуациям под председательством главы региона Асхата Шахарова. Все вопросы, связанные с электроснабжением, жители могут отправлять на номер 109.