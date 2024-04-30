Около 5 млрд тенге выделили для ликвидации ущерба от паводков в Костанайской области

Из областного чрезвычайного резерва выделили 4,9 млрд тенге на возмещение ущерба населению и выплату единовременной соцпомощи, а также на мероприятия по восстановлению дорожной инфраструктуры, электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших от паводка. Об этом на брифинге в СЦК сообщила заместитель руководителя управления финансов акимата Костанайской области Алма Жусупова, передает корреспондент агентства Kazinform.

– Кроме того, из чрезвычайного резерва Правительства РК нашей области выделен первый транш в размере 405 млн тенге на приобретение 31квартиры в Аркалыке. Жители уже получили ключи. Обследовано порядка 1 100 домов, из них подлежит восстановлению 711 домов – по ним после проведения оценки будет выплачиваться сумма ущерба. По 378 домам, которые не подлежат восстановлению, будет предоставляться жилье за счет строительства нового либо за счет выкупа построенного жилья. отовятся документы на приобретение еще 30 квартир для пострадавших из Костанайского района, – сообщила Алма Жусупова.

По ее словам, падеж скота составил 981 голову. На сегодняшний день отчеты по оценке готовы по 806 головам, оплата произведена на сумму 161 млн тенге.

Единовременная соцпомощь выплачена по 1 915 заявлениям на сумму 739 млн тенге, работа по приему заявлений и оплате продолжается.

Начато возмещение вреда по ТМЦ (бытовая техника, мебель и пр.), на сегодняшний день на сумму 7,5 млн тенге. Выплата осуществляется согласно оценке размера причиненного ущерба, но не более 150 МРП (553 800 тенге).

Обследовано 290 дач, по ним организуют выплаты, добавила представитель ведомства на площадке в СЦК.