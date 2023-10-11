Около 5 млрд тенге выделил АМТ на ремонт Темиртауской ТЭЦ

На ремонтные работы Темиртауской ТЭЦ в этом году компания «АрселорМиттал Темиртау» выделила более крупные средства, чем раньше, порядка пяти миллиардов тенге. Об этом сообщил вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов на брифинге в ведомстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

Вице-министр рассказал, что прошлогодние проблемы с обрушением части газохода решены, все очищено и отремонтировано.



- Один котел, №4, который должен был быть готов в сентябре, по планам будет готов к концу октября. Мы ожидаем, что отопительный сезон в Темиртау пройдет в штатном режиме. И я говорил, что там строится новый котел, которого раньше не было. Сейчас там идут определенные технические вопросы. Этот вопрос переносится на 2024 год. Я думаю, что по Темиртау ситуация хорошая, - сказал Жандос Нурмаганбетов.

По его словам, за эти два года заменили большой объем тепломагистрали.

- Были проблемы в том, что тепломагистраль не была готова. Заместитель акима Карагандинской области держит ситуацию на строгом контроле. Он сообщил, что в Темиртау отопительный сезон пройдет в штатном режиме, - отметил вице-министр.

Ж. Нурмаганбетов также прокомментировал многочисленные случаи порывов теплосетей в Темиртау.

- Нужно отметить большую протяженность и долгий срок эксплуатации этих сетей. Акимат проводил работу по замене теплотрасс. Два раза производят опрессовку: весной, по окончанию отопительного сезона, и осенью, после ремонта. То, что осенью дали воду, теплотрассы начали ее прогонять и происходили порывы – это абсолютно нормально. Это делается специально для того, чтобы выявить наиболее критические точки, которые нужно отремонтировать до отопительного сезона. Большинство случаев порывов связано с испытательными работами. После них завершают ремонт на таких участках уже окончательно, - добавил вице-министр.

Ранее вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов на брифинге заявил, что в этом отопительном сезоне вопрос дефицита тепла по Астане и Караганде решен, однако он может возникнуть в Павлодаре.





