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Около 5 лет лишения свободы получил фейковый продавец смартфонов в Астане
13 Октября 2022, 22:38

Около 5 лет лишения свободы получил фейковый продавец смартфонов в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Районный суд №2 Есильского района города Астаны вынес обвинительный приговор в отношении продавца несуществующих смартфонов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт суда города Астаны.

Мужчина с целью хищения чужого имущества совершил 30 эпизодов мошенничества. А именно, создав фэйковый аккаунт в Instagram, распространил сообщение о реализации сотовых телефонов по цене ниже рыночных с доставкой из ОАЭ.

После, арендовав помещение под офис, заключал с покупателями фиктивные договоры на поставку телефонов и получал оплату путем перечисления денежных средств на счета подставных лиц.

Прокурор поддержал обвинение.

Подсудимый вину по предъявленному обвинению в совершении 30 эпизодов мошенничества признал полностью, в содеянном раскаялся.

Потерпевшие поддержали заявленные ранее гражданские иски.

Кроме признательных показаний подсудимого в совершении уголовно наказуемого деяния, его вина подтвердились собранными по делу доказательствами, достаточными для разрешения уголовного дела.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами судом признано чистосердечное признание подсудимого, а отягчающими - совершение правонарушения в условиях чрезвычайного положения (карантин).

Приговором суда мужчина осужден на 4 года и 8 месяцев лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью в сфере купли-продажи сотовых телефонов и аксессуаров сроком на 5 лет.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме. Приговор суда не обжалован, вступил в законную силу.


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