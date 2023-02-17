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Около 5% казахстанцев зарабатывают меньше прожиточного минимума

17 Февраля 2023, 11:48
Около 5% казахстанцев зарабатывают меньше прожиточного минимума

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 11 тысяч микрокредитов будет выдано в 2023 году. Об этом сообщил Спикер Сената Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще одна важнейшая задача в рамках регионального развития – повышение доходов населения. Благополучие граждан и повышение их доходов – главный показатель эффективности реформ. Одним из столпов Справедливого Казахстана является справедливое распределение национального дохода. В настоящее время на половину населения страны приходится меньше трети всех доходов», - сказал Маулен Ашимбаев во время парламентских слушаний в Сенате.

По его словам, доходы около 5% казахстанцев не превышают величины прожиточного минимума. При этом в 12 регионах, наблюдается увеличение этой категории граждан.

«Речь идет о Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской и других областях, - сообщил Маулен Ашимбаев. - Если посмотреть на структуру занятости, то около 5 миллионов человек, то есть половина трудовых ресурсов, у нас заняты низкопроизводительным трудом. Одним из решений, позволяющим повысить благосостояние населения, является развитие микро- и малого предпринимательства».

Малый бизнес в то же время расположен сегодня и концентрируется в крупных городах. В сельской местности жители сталкиваются с ограниченными возможностями для развития бизнеса.

В этой связи, отметил спикер, нужны эффективные инструменты и методы изменения данной ситуации.

«Нужно отметить, что в Жамбылской области реализуется пилотный проект по повышению доходов сельских жителей. Первые результаты обнадеживающие. Сегодня рассматривается вопрос о масштабировании этого подхода на республиканском уровне. На эти цели в 2023 году предусмотрено более 52 миллиардов тенге для всех регионов страны, что позволит выдать 11 тысяч микрокредитов», - добавил Маулен Ашимбаев.


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