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вчера 21:52
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Около 460 млн тенге составляет задолженность за услуги теплоснабжения в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Задолженность за услуги теплоснабжения в столице составляет около 460 млн тенге. Об этом в интервью журналистам сообщил заместитель председателя правления по экономике и финансам АО «Астана-Теплотранзит» Руслан Аралбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«У нас единственный потребитель «Астанаэнергосбыт». Весь объем мы ему отдаем, дальше он распределяет его на всех потребителей города самостоятельно. У нас взаимоотношения со сбытом в порядке, однако бывает, что месяц-два «Астанаэнергосбыт» задерживает, но мы стараемся его дисциплинировать, чтобы все вовремя платили. Мы весь объем «Астанаэнергосбыт» отдаем, а он с потребителей деньги собирает», - пояснил Руслан Аралбай.
Он также назвал сумму задолженности на сегодняшний день ТОО «Астанаэнергосбыт» перед АО «Астана-Теплотранзит».
«На сегодняшний день задолженность за тепло составляет порядка 460 млн тенге. Это задолженность сбыта перед нами. А как они собирают с потребителей, этого мы не знаем», - добавил Руслан Аралбай.
Ранее сообщалось, что реконструкция тепломагистралей в столице будет завершена до 1 октября текущего года.
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