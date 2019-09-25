Около 460 млн тенге составляет задолженность за услуги теплоснабжения в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Задолженность за услуги теплоснабжения в столице составляет около 460 млн тенге. Об этом в интервью журналистам сообщил заместитель председателя правления по экономике и финансам АО «Астана-Теплотранзит» Руслан Аралбай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас единственный потребитель «Астанаэнергосбыт». Весь объем мы ему отдаем, дальше он распределяет его на всех потребителей города самостоятельно. У нас взаимоотношения со сбытом в порядке, однако бывает, что месяц-два «Астанаэнергосбыт» задерживает, но мы стараемся его дисциплинировать, чтобы все вовремя платили. Мы весь объем «Астанаэнергосбыт» отдаем, а он с потребителей деньги собирает», - пояснил Руслан Аралбай.

Он также назвал сумму задолженности на сегодняшний день ТОО «Астанаэнергосбыт» перед АО «Астана-Теплотранзит».

«На сегодняшний день задолженность за тепло составляет порядка 460 млн тенге. Это задолженность сбыта перед нами. А как они собирают с потребителей, этого мы не знаем», - добавил Руслан Аралбай.

Ранее сообщалось, что реконструкция тепломагистралей в столице будет завершена до 1 октября текущего года.