Около 450 тысяч детей получат выплаты на подготовку к школе в Казахстане

Около 450 тысяч казахстанских школьников из социально уязвимых категорий получат помощь на подготовку к новому учебному году в размере не менее 50 851 теңге, передает Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения Казахстана.

— С 1 августа по 30 сентября 2026 года в рамках фонда «Всеобуч» детям из социально уязвимых категорий будет оказана помощь на приобретение школьной формы, обуви и школьных принадлежностей. В преддверии 2026-2027 учебного года поддержку получат около 450 тысяч детей. На эти цели в местных бюджетах предусмотрено порядка 23 млрд теңге, — отметили в Минпросвещения РК.

Кроме того, минимальный размер помощи составляет 50 851 теңге на одного ребенка. Это на 10% больше, чем в прошлом году. В зависимости от возможностей местного бюджета в отдельных регионах сумма выплаты может быть выше.

Как подчеркнули в Минпросвещения РК, помощь предусмотрена для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, школьников из малообеспеченных семей, семей, получающих адресную социальную помощь, а также детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

— Для получения выплаты родителям или законным представителям необходимо обратиться в организацию образования и представить соответствующие документы, — сообщили в Министерстве.

Ранее Министерство просвещения Казахстана утвердило сроки начала и окончания 2026–2027 учебного года, а также график школьных каникул.