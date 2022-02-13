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Около 449 тысяч казахстанцев получили два компонента вакцины «Pfizer»

13 Февраля 2022 09:45
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Около 449 тысяч казахстанцев получили два компонента вакцины «Pfizer»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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12 февраля 2022 году вакциной «Pfizer» провакцинировано I-м компонентом - 744 149 человек, II-м компонентом - 448 847 человек.

Из них: I-й дозой п одростки – 615 878, б еременные женщины – 28 817, к ормящие женщины – 95 133. II-й дозой п одростки – 369 586, б еременные женщины – 19 191, к ормящие женщины – 60 028.




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