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Около 4300 человек получили вакцину Pfizer в Мангистауской области

30 Декабря 2021 17:05
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Около 4300 человек получили вакцину Pfizer в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области первым компонентом вакцины Pfizer вакцинированы 4277 человек. Об этом сообщила заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Гульнар Коркинбаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В Мангистауской области с 22 ноября текущего года началась вакцинация подростков, беременных и кормящих женщин препаратом Pfizer.

«На сегодняшний день в регионе 1-м компонентом вакцины «Комирнати» вакцинированы 4277 человек. Из них 2464 – подростки в возрасте 12-17 лет, количество кормящих женщин – 1204, беременных - 609. 2-м компонентом вакцины «Комирнати» вакцинированы 1150 человек. В области определен контингент, который будет вакцинирован вакциной «Комирнати», всего 91 280 человек», - сообщила Гульнар Коркинбаева.

За прошедшие сутки по области случаев коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

По словам спикера, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории Мангистауской области, обеспечения безопасности населения созданы мониторинговые группы для контроля соблюдения санитарно-противоэпидемического режима действующими объектами в период карантина. Сегодня в области работают 50 мониторинговых групп. С 1 января по 30 декабря 2021 года мониторинговой группой проведено 3914 рейдов и обследовано 18942 объекта. Из них выявлено 128 нарушений. По ч. 1 ст. 425 КоАП составлено –128 протоколов об административных правонарушениях.

Напомним, в Мангистауской области разрешено посещать мероприятия до 100 человек с «зеленым» статусом в Ashyq.

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#Здравоохранение   #Мангистауская область   #Регионы   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Аружан Саптарова

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