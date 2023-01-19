Около 43 тысяч актюбинцев станут участниками программы «Ауыл аманаты»

19 Января 2023, 13:46

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В ходе рабочей поездки в Актюбинскую область заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов встретился с первыми участниками проекта по повышению доходов сельского населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участниками программы «Ауыл аманаты» в Актюбинской области станут почти 43 тысячи жителей. Это позволит реализовать почти 2200 проектов по линии птицеводства, 342 проекта по растениеводству, 224 проекта в сфере малого бизнеса, 24 проекта по оснащению кооперативов и др.

Так, по данным акимата Актюбинской области реализация программы позволит сократить количество безработных на 41,4%, получателей адресной социальной помощи на 49,3%. Средний доход семьи увеличится на 192%.

Вице-премьер Алтай Кульгинов отметил, что по поручению Главы государства проект по повышению доходов сельского населения с 2023 года будет масштабирован по всей стране с учетом специфики и социально-экономического развития регионов. Для этих целей из республиканского бюджета выделено свыше 50 млрд тенге.

Алтай Кульгинов также ознакомился с ходом работы центра обработки заявок и центра по обучению в рамках проекта «Ауыл аманаты».

В регионах страны также началась реализация национальных проектов «Модернизация сельского здравоохранения», «Комфортная школа». Вице-премьер Алтай Кульгинов посетил Хромтаускую районную больницу. На ее базе в рамках нацпроекта планируется открытие межрайонной центральной районной больницы. Сейчас больница охватывает чуть более 45 тысяч человек и находится в 90 километрах от Актобе. Открытие межрайонной центральной больницы за счёт создания ЧКВ-центра, инсультного центра, травматологической и хирургической помощи 2 уровня позволит значительно улучшить качество и расширить количество оказания медуслуг, увеличить охват населения почти в два раза. Тем самым, медпомощь населению близлежащих районов будет доступна в рамках «золотого часа».

Итоги рабочей поездки были подведены на совещании, участие в котором приняли также заместители акимов Атырауской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областей, вице-министры здравоохранения, труда и соцзащиты, просвещения, сельского хозяйства, культуры и спорта, нацэкономики.

«Перед нами стоит задача повысить благосостояние народа. В ряде регионов по поручению Главы государства запущена реализация проекта по повышению доходов сельского населения. В текущем году проект «Ауыл аманаты» будет запущен по всех регионах страны. Он позволит создать новые постоянные рабочие места, выпускать свою продукцию, сократить количество получателей АСП, в целом повысит привлекательность самих сел и регионов. Тем не менее, наряду с этим необходимо строить должную инфраструктуру, чтобы дети могли получать качественное образование, жители - медуслуги. В этом году регионы должны приступить к строительству 300 объектов первичной медико-санитарной помощи, 221 комфортной школы. Акиматы регионов должны с большой ответственностью подойти к реализации проектов: своевременно приступить к строительству, контролировать качество строящихся объектов. Спрос за реализацию будет жестким. Курирующие заместители будут нести персональную ответственность. Данные соцобъекты необходимы регионам, сельчанам. Нельзя подвести жителей», - сказал А. Кульгинов.