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    Около 4000 новых квартир сдадут до конца года в Костанайской области

    11 Ноября 2021, 15:00

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Итоги реализации госпрограммы «Нұрлы жер» в Костанайской области озвучил на заседании областного акимата руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Берик Танжариков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В этом году в рамках реализации госпрограммы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» в регионе планируется построить 449 тыс. кв. м жилья, это около 4 тысяч квартир.

    «Это позволит обеспечить 18% рост к уровню 2020 года. По итогам года будет сдано 517 квартир арендного жилья без права выкупа, 1002 квартиры кредитного жилья через выпуск облигаций, 1680 квартир коммерческого жилья, а также 1500 квартир - индивидуальное жилищное строительство», - сообщил Б. Танжариков.

    С начала года построено и введено в эксплуатацию 2830 квартир. Наибольший объем жилья введен в Костанае (68%) и Костанайском районе (11%), на их долю приходится 79% от всего объема введенного жилья.

    «Вместе с тем, для достижения 18-ти процентного роста по итогам года, необходимо за ноябрь и декабрь ввести в эксплуатацию 69 тыс. кв.м жилья. Таким образом, акимам городов, районов области необходимо взять на особый контроль показатель по вводу жилья и обеспечить выполнение поставленной задачи», - подытожил глава профильного ведомства.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Строительство Жилье
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