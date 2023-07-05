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Около 400 женщин разных профессий соревнуются в спартакиаде в Карагандинской области

Редактор:  
Зифа Хабирова
5 Июля 2023, 10:19
Около 400 женщин разных профессий соревнуются в спартакиаде в Карагандинской области Фото: ekaraganda.kz

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Шахтинске проходит XI Областная спартакиада среди женщин. Участие в ней принимают около 400 представительниц разных профессий из городов и районов региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

В Шахтинске проходит XI Областная спартакиада среди женщин. Участие в ней принимают около 400 представительниц разных профессий из городов и районов Карагандинского региона.

Участники соревновались по семи видам спорта: волейбол, шашки, тогызкумалак, бес асык, настольный теннис, Президентское многоборье и стритбол.

Итоги состязаний подведут сегодня, 5 июля.

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