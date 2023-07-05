Около 400 женщин разных профессий соревнуются в спартакиаде в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Шахтинске проходит XI Областная спартакиада среди женщин. Участие в ней принимают около 400 представительниц разных профессий из городов и районов региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

В Шахтинске проходит XI Областная спартакиада среди женщин. Участие в ней принимают около 400 представительниц разных профессий из городов и районов Карагандинского региона.

Участники соревновались по семи видам спорта: волейбол, шашки, тогызкумалак, бес асык, настольный теннис, Президентское многоборье и стритбол.

Итоги состязаний подведут сегодня, 5 июля.