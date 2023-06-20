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Около 400 тыс. туристов посетили места отдыха Карагандинской области в прошлом году

Автор:  
Агата Мухамеджанова
20 Июня 2023, 15:47
Около 400 тыс. туристов посетили места отдыха Карагандинской области в прошлом году Фото: акимат Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинская область в 2022 году приняла свыше 360 тысяч туристов, в числе которых около 16 тысяч иностранцев. Ожидается, что в этом году поток будет больше. Для этого создают условия: благоустраивают зоны отдыха, организовали ежедневные авиарейсы из Алматы и Астаны в Балхаш. Кроме того, по просьбе жителей области добавили два вагона в поезде Караганда – Балхаш – вместо четырех стало шесть, передает корреспондент МИА «Казиформ».

О развитии туризма доложил на аппаратном совещании руководитель управления предпринимательства Дастан Кудабаев.

По его информации, в Балхаше действуют 68 зон отдыха, в Каркаралинском районе – 15.

«Основные наши точки роста туризма – Балхашская курортная зона и Каркаралинский национальный природный парк. В Балхаше провели выездное совещание по вопросам благоустройства, подведения инфраструктуры и улучшений условий для туристов. Завершено строительство линий электропередачи, водоснабжения и водоотведения к туристическим объектам залива Бертыс. В этом году начали благоустройство городской набережной», – сказал Дастан Кудабаев.

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В июле в Балхаше проведут музыкальный фестиваль JasArtsFest. И планируется регата «Паруса духа» с участием в водной гонке людей с ограниченными возможностями.

Начата разработка Дорожной карты развития туристической отрасли Каркаралинского района. По словам руководителя управления предпринимательства, в этом задействован Центр урбанистики.

«В Дорожной карте будут предусмотрены мероприятия по благоустройству прилегающей территории плотины г. Каркаралинска, пруда на участке Каратобе, строительство линий электропередачи, автомобильной дороги, водоснабжение, водоотведение от Каркаралинска для курортной зоны в урочище Бугылы и до озера Большое», – сообщил Дастан Кудабаев.

Уделяется внимание и развитию пригородного туризма. Вокруг Караганды имеется порядка 75 мест, где горожане могут провести свой досуг.

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Предлагаются туры выходного дня. Общественный пляж планируют обустроить в поселке Топар Абайского района.

В этом году в области в сфере туризма реализуются восемь инвестпроектов – в Балхаше, Каркаралинском, Бухар-Жырауском и Нуринском районах.

«Для развития туристского потенциала необходимо строить недостающую инфраструктуру объектов придорожного сервиса. На особом внимании – обеспечение безопасности отдыхающих», – отметил аким области Ермаганбет Булекпаев.


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Карагандинская область   Туризм   Культура   Экономика   Общество  
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