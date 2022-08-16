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Около 400 тыс. тенге зарабатывают финансисты в СКО
16 Августа 2022 14:34

Около 400 тыс. тенге зарабатывают финансисты в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области статистики посчитали среднемесячную номинальную заработную плату по итогам второго квартала. По их данным она составила 232 тыс. 778 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно информации департамента Бюро национальной статистики, за год номинальная зарплата выросла на 22 %, реальная – на 8 %.

Среди отраслей по уровню средней заработной платы лидируют финансовая и страховая деятельность – 397 тыс. 261 тенге и горнодобывающая промышленность и разработка карьеров – 370 тыс. 533 тенге. В этих сферах заработная плата в 1,7 раза и 1,6 раза выше среднеобластного уровня, соответственно. Самая низкая оплата труда в отрасли административного и вспомогательного обслуживания – 119 тыс. 284 тенге и операциях с недвижимым имуществом – 109 тыс. 669 тенге.

Среди районов наиболее высокая среднемесячная номинальная заработная плата в Кызылжарском и Акжарском, самая низкая – в Уалихановском и районе Шал акына. В Петропавловске она сложилась на уровне 245 тыс. 616 тенге.

По итогам этого же квартала уровень безработицы в регионе составил 4,8 %. Не имеют работы 14 тыс. североказахстанцев, официально же зарегистрировались в органах занятости только 4 тыс. 049 человек.


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