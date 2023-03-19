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Около 400 следственно-арестованных проголосовали в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
19 Марта 2023, 14:25
Около 400 следственно-арестованных проголосовали в Карагандинской области Фото: ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Следственно-арестованные в Караганде приняли участие в голосовании. 400 человек отдали свои голоса кандидатам в Мажилис и маслихаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для проведения выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК всех уровней в Карагандинском следственном изоляторе был полностью подготовлен избирательный участок. На выборах смогли реализовать свои конституционные права те лица, которые находятся под следствием. На сегодня их общее число по области составляет около четырехсот человек из них тридцать женщин.

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Практика показывает, что за все годы проведения выборов в стране процесс голосования в учреждениях пенитенциарной системы проходил четко и слаженно.

«Осужденные, которые находятся в местах лишения свободы, правом голоса не обладают. Поэтому агитацию проводили только для следственно-арестованных. Информацию о предстоящих выборах, арестанты получали по брошюрам и буклетам, размещенным вдоль стен изолятора», - сообщил заместитель начальника учреждения №62 ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям Есимжан Байтасов.

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