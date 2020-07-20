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Около 400 резидентов и интернов медуниверситета Алматы помогают в борьбе с коронавирусом

Автор:  
Акбота Кузекбай
20 Июля 2020, 14:26
Около 400 резидентов и интернов медуниверситета Алматы помогают в борьбе с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Студенты и профессорско-преподавательский состав медицинского университета имени С. Асфендиярова в Алматы активно помогают в медицинских организациях и волонтерских штабах в период пандемии коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал в онлайн-интервью Агентства по противодействию коррупции ректор Казахского национального медицинского университета имени С. Асфендиярова Талгат Нургожин, с момента введения карантина вуз тесно работает с управлением здравоохранения Алматы и Министерством здравоохранения.

«Не только медики, волонтеры, студенты резиденты и интерны помогают, но наш профессорско-преподавательский состав полностью работает в борьбе с коронавирусом. С первых же дней карантина сотрудники, резиденты нашего университета встали на защиту от заразной болезни. Студенты активно помогают действующим врачам. Многие студенты помогали в карантинных зонах, провизорных зонах, врачам. В городе студенты помогают патологоанатомическим бюро. Участвуют в оперативных штабах, работают в карантинных центрах. Наши волонтеры развозят продукты и лекарства малоимущим, волонтеры в штабе занимаются не только развозкой лекарств, но и помогают одиноким, временно оставшимся без работы найти работу», - сказал Талгат Нургожин во время прямого эфира на медиа-площадке Антикоррупционной службы.

«Около 400 резидентов и интернов в данный момент работают в городских клиниках, не только в инфекционных, но и в неинфекционных стационарах, а также поликлиниках. В патологоанатомическим бюро работают 15 человек. В волонтерском штабе работают 85 студентов-волонтеров, которые помогают. Около 350 преподавателей работают в городских стационарах и клиниках», - проинформировал ректор вуза.

По словам Талгата Нургожина, в городе работает специальный мониторинговый call-центр, где больные могут позвонить и в течение 24 часов получать помощь. Так, как отметил ректор, профессора медицинского университета тоже задействованы в работе по онлайн-консультациям и помогают жителям разобраться в той или иной ситуации при болезни. Кроме того, университет выделил три общежития для проживания врачей во время карантина.


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