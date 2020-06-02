+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 30 °С
USD 408.61 EUR 454.09
RUB 5.86 CNY 57.28
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Около 400 рабочих мест создано в одном из районов в Карагандинской области

2 Июня 2020 14:10
Поделиться:
Около 400 рабочих мест создано в одном из районов в Карагандинской области

ОСАКАРОВСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Программа «Дорожная карта занятости» в Оскаровском районе набирает темпы. Ремонтируют дороги и школы, благоустраивают улицы и парк культуры и отдыха. По ДКЗ будет создано 364 рабочих места. Всего запланировано выполнить 36 проектов. С ходом работ ознакомился аким Карагандинской области Женис Касымбек во время рабочей поездки в район, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Приводить в порядок Осакаровку помогает и другая государственная программа - «Ауыл ел бесігі». Так, например, на 54 улицах посёлка отремонтируют дороги, а в Есильском округе до конца лета должны завершить ремонт водопровода.

«В этом округе проживает около двух тысяч человек. Население испытывало трудности с водой, жаловалось на качество. После ремонта жители получат бесперебойное водоснабжение», - говорит аким Осакаровского района Нуркен Кобжанов.


В Осакаровке, помимо ремонта дорог, благоустраивают парк культуры и отдыха. Строительство здесь развернули в рамках Дорожной карты занятости.

«Мы заменим брусчатку, сделаем Аллею влюблённых, поле для мини-футбола, установим опоры освещения», - рассказывает директор строительной компании Наталья Кобзева.

Аким области заострил внимание на качестве работ.

«Жители должны здесь с комфортом отдыхать. Рассмотрите возможность оборудовать и детскую площадку», - поручил Женис Касымбек и добавил, чтобы подрядчики не отставали от графика работ, закончили их в запланированный срок.


Глава региона во время рабочей поездки посетил детский дом, в котором 88 воспитанников, восемь из них окончили школу и готовятся к поступлению в учебные заведения. Аким области пообщался с детьми, поинтересовался условиями проживания, и пожелал им успешно сдать экзамены.

Также Женис Касымбек ознакомился с условиями сдачи ЕНТ. В опорной школе района 193 выпускника пройдут тестирование в три этапа. Здесь уже установили дезинфекционный туннель, подготовили маски, антисептики. На входе всем обязательно измерят температуру. По словам руководителя отдела образования Осакаровского района Айнагуль Акмаганбетовой, будут соблюдены все санитарные нормы.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Карагандинская область,
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив