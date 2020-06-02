Около 400 рабочих мест создано в одном из районов в Карагандинской области

ОСАКАРОВСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Программа «Дорожная карта занятости» в Оскаровском районе набирает темпы. Ремонтируют дороги и школы, благоустраивают улицы и парк культуры и отдыха. По ДКЗ будет создано 364 рабочих места. Всего запланировано выполнить 36 проектов. С ходом работ ознакомился аким Карагандинской области Женис Касымбек во время рабочей поездки в район, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Приводить в порядок Осакаровку помогает и другая государственная программа - «Ауыл ел бесігі». Так, например, на 54 улицах посёлка отремонтируют дороги, а в Есильском округе до конца лета должны завершить ремонт водопровода.

«В этом округе проживает около двух тысяч человек. Население испытывало трудности с водой, жаловалось на качество. После ремонта жители получат бесперебойное водоснабжение», - говорит аким Осакаровского района Нуркен Кобжанов.

В Осакаровке, помимо ремонта дорог, благоустраивают парк культуры и отдыха. Строительство здесь развернули в рамках Дорожной карты занятости.

«Мы заменим брусчатку, сделаем Аллею влюблённых, поле для мини-футбола, установим опоры освещения», - рассказывает директор строительной компании Наталья Кобзева.

Аким области заострил внимание на качестве работ.

«Жители должны здесь с комфортом отдыхать. Рассмотрите возможность оборудовать и детскую площадку», - поручил Женис Касымбек и добавил, чтобы подрядчики не отставали от графика работ, закончили их в запланированный срок.

Глава региона во время рабочей поездки посетил детский дом, в котором 88 воспитанников, восемь из них окончили школу и готовятся к поступлению в учебные заведения. Аким области пообщался с детьми, поинтересовался условиями проживания, и пожелал им успешно сдать экзамены.

Также Женис Касымбек ознакомился с условиями сдачи ЕНТ. В опорной школе района 193 выпускника пройдут тестирование в три этапа. Здесь уже установили дезинфекционный туннель, подготовили маски, антисептики. На входе всем обязательно измерят температуру. По словам руководителя отдела образования Осакаровского района Айнагуль Акмаганбетовой, будут соблюдены все санитарные нормы.