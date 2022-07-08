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Около 400 нарушений ПДД выявили за четыре дня в Шымкенте
8 Июля 2022 20:39

Около 400 нарушений ПДД выявили за четыре дня в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Почти 400 нарушений ПДД выявлено за четыре дня в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В целях снижения дорожно-транспортных происшествий на территории города и обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники Полка патрульной полиции ДП Шымкента проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».

В рамках мероприятия стражи порядка усилили работу по профилактике нарушений правил дорожного движения водителями автобусов в целях обеспечения безопасности пассажиров в общественном транспорте, недопущения ДТП. За четыре дня в мегаполисе выявлено около 400 административных правонарушений, совершенных водителями общественного транспорта. Привлечены к административной ответственности четыре должностных лица автобусных парков. Сотрудниками районных управлений полиции привлечены к ответственности по статье 615 КоАП РК около 500 лиц.


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