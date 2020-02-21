Около 400 млн тенге задолжали жители Семея за тепло

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — Тепловики Семея призывают горожан вовремя оплачивать счета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городском инфоцентре сообщили, что за четыре месяца отопительного сезона дебиторская задолженность физических лиц составляет 396 млн тенге, а юридические лица и коммерческие организации накопили долги более 204 млн тенге.

«Мы призываем население не накапливать долги, а производить оплату ежемесячно после получения счетов. Платежеспособная часть населения составляет 40 процентов, в основном это пенсионеры и сотрудники бюджетных организаций. За просрочку два месяца и более к должникам применяются меры принудительного взыскания», - рассказала исполняющая обязанности начальника управления сбыта ГКП «Теплокоммунэнерго» Айнур Тулеубаева.

При этом тепловики отметили, что процедура по взысканию с февраля 2019 года упрощена. Абонент получает уведомление о мерах взыскания, исполнительная надпись оформляется в течение пяти дней и вступает в силу в течение десяти рабочих дней. В течение двух недель исполнительный лист направляется частному судебному исполнителю. Взыскание обращается на все банковские счета и имущество должника, также ставится запрет на выезд за пределы Казахстана. К юридическим лицам применяются такие же санкции.

«Бывает, что абонент не может вовремя оплатить счет. В таком случае необходимо уведомить гарантийным письмом ГКП «Теплокоммунэнерго» о том, в связи с чем возникают задержки и когда они погасят долг», - добавила А. Тулеубаева.





Фото: Инфоцентр г. Семей