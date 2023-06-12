Около 400 млн тенге выделили на ремонт дорог в этом году в Приозерске

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Приозерске отремонтируют в этом году 8 километров дорог на 9 улицах. Средний ремонт дорожного полотна в городе уже начали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Восстановят асфальт на улицах Транспортная, Достык, Тищенко, Дружба. Здесь дорога, как заверяет подрядчик, будет соответствовать всем техническим стандартам. Толщина полотна, как и положено, составит 6 сантиметров.

«Ремонт будет на 9 центральных улицах. Такие как Байтерек, Жартытобек, Агыбай батыра, переулок Пушкина. На ремонт дорог мы трудоустроили 10 местных жителей. Работы начались 15 мая», - говорит руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог города Приозерск Ерлан Жаманбаев.

На восстановление дорожного полотна выделен 381 миллион тенге. Значительные средства предусмотрены из областной казны.

«Никаких препятствий в финансовом отношении нет. Работа ведется. Подрядчик квалифицированный. Все идет по графику. На ремонт дорог, где проводится средний ремонт, в обязательном порядке должны быть наняты эксперты. После завершения, они приедут со своим оборудованием и проверят качество дорог», - добавил Ерлан Жаманбаев.

Общая протяженность восстановленных дорог составит 8 километров. На сегодняшний день по плану на всех участках специалисты укладывают щебень и убирают старое асфальтное покрытие. Все ремонтные работы планируют завершить уже в июле.