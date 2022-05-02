2 Мая 2022 15:00

Около 400 медучреждений работают в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Доступность медицинской помощи для жителей региона во всех населенных пунктах развивают в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Доступность медицинской помощи даже в самых отдаленных населенных пунктах Жамбылской области – первостепенная задача», - отметил руководитель управления здравоохранения акимата Жамбылской области Асет Калиев.

Необходимость оснащения всех сел фельдшерско-акушерскими пунктами и врачебными амбулаториями отметил в своем Послании «Казахстан в новой реальности: время действий» Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Исполняя поручение Президента, за последние пять лет в районах Жамбылской области построено 120 различных медицинских объектов, еще предстоит возвести около 70 медучреждений.

По данным ведомства, на сегодняшний день в Жамбылской области числится 396 медицинских учреждений. Это 30 больниц, 356 амбулаторно-поликлинических организаций, в которых работают 4 427 медицинских работников - 882 врача, 1 764 медработника среднего звена, 1 764 медработника младшего звена.

«В Жамбылской области свыше 60 % жителей проживают в сельской местности. И реалии нынешнего дня таковы, что сельские медицинские объекты не всегда отвечают современным стандартам здравоохранения. Из-за частого отсутствия санитарного транспорта, к тому же быстро выходящего из строя, в холодные сезоны отдаленные регионы остаются недоступными для оказания своевременной медицинской помощи», - отметил спикер.

Для решения этой задачи в селах региона внедряется проект «Мобильные поликлиники», чтобы обеспечить доступность медицинской помощи в каждом населенном пункте. Медики Жамбылской области получили медицинские передвижные комплексы для всех районов сельской местности, 70 оснащенных GPS-навигацией машин скорой помощи, 18 реанимобилей.

«Передвижная форма медицинских услуг является достаточно эффективным механизмом развития здравоохранения на селе. Начиная с минувшего года все районы и областной центр обеспечены такими современными мобильными комплексами. Сельчанам услуги будут оказывать специалисты узкого профиля. На баланс восьми районных больниц переданы мобильные медицинские диагностические комплексы, оборудованные на базе автобусов отечественного производства», - отметил он.

Помимо этого, автопарк областной станции скорой медицинской помощи пополнился новыми реанимобилями марки Hyundai. Закуплено свыше 60 карет скорой помощи.

«Машины скорой помощи и передвижные медицинские комплексы помогут врачам доехать до отдаленных сел. Помощь медиков придет в самые отдаленные уголки нашей области. Модернизация сферы здравоохранения является одним из главных приоритетов политики Главы государства. Медицинские организации оснащаются необходимым оборудованием, обновляется коечный фонд и инфраструктура, повышается зарплата медиков», - отметил руководитель облуправления здравоохранения Асет Калиев.

Ранее сообщалось, что в районах Жамбылской области впервые появится реабилитационный центр для детей.