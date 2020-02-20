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Около 400 километров дорог отремонтируют в ВКО

20 Февраля 2020 14:04
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Около 400 километров дорог отремонтируют в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане будет отремонтировано в текущем году 397 километров дорог. Об этом в ходе отчета перед населением сообщил аким ВКО Даниал Ахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В областном инфоцентре сообщили, что в прошлом году на ремонт и содержание автомобильных дорог было выделено 64,4 млрд тенге. По итогам реализации проектов доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии доведена до 81%. Состояние транспортно-дорожной инфраструктуры региона является одним из основных условий повышения качества жизни и создания комфортной среды для граждан.

В этом году в данную сферу будет инвестировано 102,8 млрд тенге, из них 82,3 млрд тенге на дороги республиканского значения Талдыкорган – Калбатау - Усть-Каменогорск, Калбатау-Майкапчагай, 20,5 млрд тенге на дороги областного, районного значения и улицы населенных пунктов.

По всей области средним ремонтом будет охвачено 397 км дорог и 83 км улиц. Также будут проведены дорожные работы по трассам Семей - Кайнар, Усть-Каменогорск - Алтай - Рахмановские ключи, Аягоз - Тарбагатай - Бугаз, отметил глава региона.

В данный момент начата реконструкция аэропорта города Усть-Каменогорск на сумму 10,3 млрд тенге и аэропорта села Урджар на сумму 4,7 млрд тенге. Кроме того, в этом году будет решен вопрос строительства моста через Бухтарминское водохранилище в Курчумском районе.



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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Транспорт,
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Орал Ерланулы

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