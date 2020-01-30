Около 400 иностранцев приехали работать в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 669 иностранцев получили разрешение на временное проживание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, большая часть пожелавших остаться в регионе на срок до 1 года – россияне. Основанием получить РВП для многих из них стало трудоустройство. 389 граждан предоставили в миграционную службу трудовые договоры и ходатайства от работодателей.

«217 гостей из Российской Федерации получили РВП в связи с воссоединением с семьей. Супруга и ребенок Александра Сиренко проживают в Мамлютке и являются гражданами Казахстана. В браке они более 7 лет. 36-летний мужчина передвигается на инвалидной коляске, поэтому постоянные выезды на родину вызывают сложности. Оснований для отказа в получении РВП нет, поэтому мужчина быстро получил документ», - рассказали в пресс-службе.

57 иностранцев получили разрешение на временное проживание в связи с обучением в заведениях Северо-Казахстанской области.

«11 января вступили в законную силу изменения в миграционном законодательстве. Теперь граждане иностранных государств, прибывшие для работы, учёбы, лечения, воссоединения семьи, ведения бизнеса, могут получить разрешение на временное проживание, которое дает право остаться в стране до одного года», - напомнил заместитель начальника управления миграционной службы Ермек Нусурбаев.