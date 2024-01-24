Около 400 детей получили помощь в Центре раннего вмешательства в Караганде

В Караганде Центр раннего вмешательства «Қамқорлық» на базе новой областной детской клинической больницы начал работать в сентябре прошлого года. За это время бесплатную помощь получили 385 детей. Первые шаги сделали 52 малыша, а 29 детей произнесли первые слова, передает корреспондент Kazinform.

Абилитацию и реабилитацию в центре проходят дети с ДЦП, аутизмом и задержкой развития. Есть круглосуточный и дневной стационары.

- До переезда в новое здание у нас не было центра реабилитации. Здесь нам удалось открыть такое важное и нужное направление. В Центре раннего вмешательства помощь получают дети от 3 месяцев до 3 лет. В реабилитационном центре – до 18 лет. Работает соляная шахта, шунгитовая комната, два хорошо оснащённых кабинета ЛФК. Для малышей есть иммерсионная ванна «Посейдон», сенсорный кабинет, где они могут проявить свои эмоциональные способности, – рассказала заместитель директора по медицинской части ОДКБ Нина Деркач.

Фото: управление здравоохранения Карагандинской области

В центре трудится слаженная команда специалистов. Это неврологи, реабилитологи, инструкторы ЛФК, психологи, логопеды, эрготерапевты. Все они прошли предварительные курсы переподготовки и повышения квалификации.

Фото: управление здравоохранения Карагандинской области

Ежегодно Центр раннего вмешательства будет принимать до 600 маленьких пациентов. Оснащён он при поддержке фондов «Самрук-Қазына» и «Қазақстан халқына». Здесь самое современное медицинское реабилитационное и диагностическое оборудование производства США, Германии, Великобритании, России и Казахстана.

Второй раз в центре Елена Чобану с дочерью. У девочки ДЦП. Живёт семья в Осакаровке.

- До этого мы посещали центры в Алматы и Астане. В Караганде центр ничем не хуже. Современное оборудование, знающие специалисты. Для таких детей, как моя дочь, очень много перспектив. После первого посещения она стала держать голову, больше понимать. Очень здорово, что в Караганде появился такой хороший центр для особенных детей, – считает Елена Чобану.

Фото: управление здравоохранения Карагандинской области