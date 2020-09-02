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Около 40 водителей большегрузов привлекли к ответственности в СКО

2 Сентября 2020 09:11
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Около 40 водителей большегрузов привлекли к ответственности в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сотрудники инспекции транспортного контроля и полицейские провели 55 совместных рейдов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, цель этих рейдов – предупредить разрушение дорожного полотна. Буквально недавно на заседании акимата вновь подняли тему разрушения дорог большегрузным транспортом. Аким области Кумар Аксакалов поручал установить тотальный контроль за такими автомобилями.

«За время рейдов выявили 38 фактов нарушения весовых параметров. По всем фактам собрали материалы, нарушители привлечены к административной ответственности. Среди основных нарушений - проезд тяжеловесного транспорта с превышением массы груза, превышение грузоотправителем веса, непредоставление перевозчиком товарно-транспортной накладной, выпуск в эксплуатацию машин, непрошедших предрейсовых техосмотр. Инспекция транспортного контроля в этом году возбудила 42 дела по адмстатье «Превышение перевозчиком установленных весовых параметров автотранспортных средств», - рассказал первый заместитель начальника департамента полиции Канат Айтбаев.

Наиболее проблемными являются дороги в Есильском и Уалихановском районах. Там наблюдается плотное движение большегрузов, груженных щебнем, в том числе и транзитных.

В департаменте полиции отметили, что рейды будут проводить регулярно, независимо от времени года.


Олеся Жуковень


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#Северо-Казахстанская область   #Транспорт   #МВД РК   #Дороги  
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Олеся Жуковень

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