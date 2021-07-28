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Около 40 уголовных дел возбуждено за подделку паспортов вакцинации

28 Июля 2021 17:20
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Около 40 уголовных дел возбуждено за подделку паспортов вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всего с начала года органами полиции возбуждено 86 уголовных дел, из которых 39 за подделку паспортов вакцинации. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Оперативными и следственными подразделениями органов внутренних дел проводятся различные оперативно-розыскные мероприятия по выявлению фактов продажи подложных документов. Полицейскими продолжается проверка медицинских центров, поликлиник, пунктов получения вакцин. Всего с начала года органами полиции возбуждено 86 уголовных дел, из которых 39 за подделку паспортов вакцинации и 47 – ПЦР-справок», - отметил Арыстангани Заппаров.

Напомним, ранее он сообщал о том, что в социальных сетях и мессенджерах выявлено 62 объявления о продаже поддельных паспортов вакцинации либо ПЦР-справок.


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#МВД РК   #Вакцинация   #Подделка ПЦР-справок и паспорта вакцинации  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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