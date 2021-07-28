Около 40 уголовных дел возбуждено за подделку паспортов вакцинации
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всего с начала года органами полиции возбуждено 86 уголовных дел, из которых 39 за подделку паспортов вакцинации. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Оперативными и следственными подразделениями органов внутренних дел проводятся различные оперативно-розыскные мероприятия по выявлению фактов продажи подложных документов. Полицейскими продолжается проверка медицинских центров, поликлиник, пунктов получения вакцин. Всего с начала года органами полиции возбуждено 86 уголовных дел, из которых 39 за подделку паспортов вакцинации и 47 – ПЦР-справок», - отметил Арыстангани Заппаров.
Напомним, ранее он сообщал о том, что в социальных сетях и мессенджерах выявлено 62 объявления о продаже поддельных паспортов вакцинации либо ПЦР-справок.
- Ashyq: Как заболевшим после вакцинации возвращают «зеленый» статус
- Завод по производству QazVac запустили в Жамбылской области
- За использование поддельных паспортов вакцинации предусмотрен арест до 40 суток
- Могут ли внедрить Ashyq в школах Казахстана
- Отец и сын погибли в ДТП под Темиртау
- 99,9% заболевших коронавирусом не вакцинированы - глава Минздрава
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана