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Около 40 тысяч сотрудников органов внутренних охраняют общественный порядок на выборах в РК

Автор:  
Серик Сабеков
10 Января 2021, 11:24
Около 40 тысяч сотрудников органов внутренних охраняют общественный порядок на выборах в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько сотрудников органов внутренних дел задействовано в охране общественного порядка в день выборов, сообщил заместитель министра внутренних дел РК Арыстангани Заппаров на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Весь личный состав органов внутренних дел находится на усиленном варианте несения службы. Сегодня по всей стране в мероприятиях по охране общественного порядка и обеспечения безопасности граждан задействовано около 40 тысяч сотрудников органов внутренних дел», - сказал Арыстангани Заппаров.

Кроме того, по его словам, созданы дополнительно следственно-оперативные группы для оперативного реагирования на различные правонарушения, в том числе в местах проведения выборов, в их состав также включены сотрудники прокуратуры.

«Заранее на предмет безопасности были обследованы все избирательные участки, также обеспечена сохранность бюллетеней при доставлении к местам проведения выборов», - добавил Арыстангани Заппаров.


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