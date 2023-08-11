Около 40 тысяч молодых специалистов работает в АО «НК «ҚТЖ»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В АО «НК «ҚТЖ» трудится порядка 40 тысяч работников в возрасте до 35 лет, что составляет почти треть от всего коллектива железнодорожников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы»

Основой работы с молодежью в компании является Программа молодежной политики АО «НК «ҚТЖ». В рамках Программы проводятся мероприятия, направленные на улучшение профессиональных навыков, поднятие корпоративного духа, развитие системы привлечения молодежи, ее эффективной адаптации и закрепления, вовлечение в решение корпоративных задач, развитие международного молодежного сотрудничества, духовно-нравственное, патриотическое воспитание, а также продвижение ценностей здорового образа жизни и спорта.

Благодаря поддержке руководства железнодорожники добиваются высоких наград и признания на соревнованиях высокого уровня.

Железнодорожники Казахстана стали победителями Спартакиады тюркских государств, состоявшейся в Ташкенте (Узбекистан). 13 работников АО «НК «ҚТЖ» стали участниками и показали отличные результаты в четвертой гонке Ironman Kazakhstan в Астане.

Железнодорожник-паралимпиец - инженер производственно-технического отдела Жамбылского отделения грузовых перевозок Даурен Мадижан завоевал второе место на Чемпионате страны по пауэрлифтингу.

29-летний монтер пути из Семея (ПЧ-39) Еркебулан Ахмадиев пробежал 80 км по маршруту «Семей-Бөрілі» за 7 часов 20 минут 21 секунду, заняв почетное третье место в День Абая.

Не остаются молодые сотрудники КТЖ в стороне от добрых дел. Они участвуют в субботниках, акциях, помогают ветеранам, коллегам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, становятся волонтерами.