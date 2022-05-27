27 Мая 2022 03:16

Около 40 тыс. мальков карпа запустили в реку Илек в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Экологи и общественники всерьез обеспокоены тем, что в местных водоемах численность рыб очень мала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Около 40 тыс. мальков карпа запустили в реку Илек сотрудники актюбинского завода ферросплавов АО «ТНК «Казхром» в рамках экологического проекта.

«Ежегодно повышаем уровень природоохранной деятельности. Одно из важных мероприятий в нашей экопрограмме – зарыбление реки Илек. За 7 лет мы выпустили в Илек около 315 тыс. молодых карпов. Надеемся, что мальки, которые пополнили водоем в этом году, восстановят естественную водную среду», - комментирует главный эколог АО «ТНК «Казхром» Светлана Мащенко.

По словам организатора волонтерского движения «Актобе, дыши!» Евгения Лазарчука, рыбаков уже не так сильно привлекают берега местных водоемов, так как браконьеры вылавливают рыбу большими сетями.

«Рад, что и в этом году выбрали место для зарыбления возле старого земснаряда, там кормовая база очень большая. В прошлом году я рекомендовал эту точку, чтобы рыба осталась в реке Илек и не уходила вниз по течению. Даже если не все мальки выживут, в любом случае это большой вклад в пополнение рыбного запаса реки», - говорит Е. Лазарчук.

Карпов вырастили в местном хозяйстве. За годы реализации проекта местные специалисты уже определили в какой период и каких рыб лучше выпускать для наибольшей приживаемости.