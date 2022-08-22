Около 40 связанных с пьяным вождением дел рассматривает в месяц суд в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В специализированном суде по административным правонарушениям Петропавловска в месяц рассматривают около 30-40 дел, связанных с управлением водителями транспортными средствами в состоянии опьянения. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Недавно суд вынес решение в отношении горожанина, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Мужчину арестовали на 15 суток. В ближайшие восемь лет сесть за руль он теперь не имеет права.

Суд установил, что житель Петропавловска после употребления пива со своим другом управлял автомобилем. Когда полицейские попытались остановить машину, мужчина решил скрыться. Его задержали и направили на медицинское освидетельствование, поскольку от водителя исходил резкий запах алкоголя. От процедуры тот отказался.

«Судом он признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут взысканию в виде административного ареста сроком на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами на восемь лет. На практике при прохождении медицинского освидетельствования и подтверждении степени алкогольного опьянения судом назначаются аресты на 15 суток, но с лишением прав на семь лет», - сообщили в пресс-службе суда.