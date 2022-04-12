Около 40 столичных жителей прошли дактилоскопирование при оформлении документов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 2023 года планируется введение дактилоскопирования при получении либо замене документов, удостоверяющих личность. Реализация пилотного проекта уже началась в Сарыаркинском районе Нур-Султана. Процедуру прошли уже около 40 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Совершенствуется механизм оформления документов, удостоверяющих личность. За 3 месяца текущего года оформлено и выдано 48 тысяч 744 паспортов и удостоверений личности. Максимально сокращены сроки изготовления документов: в обычном порядке – 20 рабочих дней, в ускоренном 1 и 3 рабочих дня. Параллельно организовано совместно с Госкорпорацией 112 выездов на дом лицам, имеющим инвалидность, лишенные способности самостоятельно передвигаться. Сотрудниками проверяется каждая попытка незаконного документирования и принимаются меры по ликвидации такой возможности», - отметил на брифинге глава столичного управления миграционной службы.

По словам спикера, путем интеграции информационных систем МВД с ЗАГС будет исключена возможность предоставления поддельных документов, а также сняты административные барьеры.

«Мы не будем требовать от граждан документы об изменении фамилии, даты и места рождения, национальности и других установочных данных.С 2023 года планируется введение дактилоскопирования при получении либо замене документов, удостоверяющих личность. Это ещё более снизит риски незаконного документирования. Сейчас на базе ЦОНа Сарыаркинского района проводится пилотный проект. Любой желающий при оформлении удостоверения личности или паспорта может добровольно пройти процедуру дактилоскопирования. Около 40 человек с начала года прошли дактилоскопирование», - добавил Арман Баймухамет.