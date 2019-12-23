Около 40 сосен изъяли из продажи в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее в преддверии новогодних праздников проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Шырша», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.

В пресс-службе сообщили, что сотрудники природоохранной полиции совместно с государственными инспекторами ГУ ГЛПР «Семей орманы» проводят рейды по патрулированию лесного фонда. В ходе ОПМ проверяют автотранспорт, перевозящий лес и лесоматериалы. В городе определены торговые точки по реализации хвойных деревьев.

«Как уверяют сами продавцы все ели и сосны привезены из России. Минимальная цена за одну сосну и ель на рынке составляет 4000 тенге. Правда радовать она будет недолго, в теплом помещении иглы быстро начинают осыпаться. В ходе рейда изъято 38 деревьев хвойной породы сосна, без соответствующих документов», - пояснили в пресс-службе УП г. Семей.

При этом в полиции напомнили, что за срубленную сосну грозит за наказание соответствии со статьей 340 «Незаконная порубка, уничтожение повреждение деревьев и кустарников», а это еще и уголовная ответственность.

«Злоумышленник наказывается штрафом в размере до 120 МРП (303 000 тенге), либо арестом на срок до 30 суток, если же уничтоженные и вырубленные деревья входили в лесной фонд, то наказание будет штраф до 160 МРП (404 000 тенге), либо привлечение к общественным работам на срок до 160 часов или арест до 40 суток», - пояснили в пресс службе УП.

Отметим, что ОПМ «Шырша» продлится в регионе до 31 декабря 2019 года.