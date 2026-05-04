Около 40% самозанятых не знают, как платить взносы на медстрахование

В Казахстане сохраняется разрыв между уровнем информированности населения о системе обязательного социального медицинского страхования и удовлетворенностью качеством медицинских услуг, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Фонда социального медицинского страхования, за первые три месяца 2026 года филиалами фонда проведено 1 024 информационно-разъяснительных мероприятия с охватом 71 451 человека. Также размещено 18 691 единица наглядных материалов и распространено 36 230 экземпляров полиграфической продукции.

В целом за 2024 год информационной работой охвачено более 2,4 млн граждан против 384,9 тыс. в 2023 году, что демонстрирует шестикратный рост.

Вместе с тем, как показал опрос на корпоративном сайте фонда, ключевыми проблемами остаются длительное ожидание медицинских услуг — об этом заявили 30,7% респондентов, а также неудовлетворенность качеством медицинской помощи (11%).

Эксперты отмечают, что высокий уровень информирования не всегда приводит к росту доверия к системе.

— По программе гарантированного объема бесплатной медицинской помощи население по-прежнему информировано слабо. ОСМС, напротив, чаще находится в публичной повестке и вызывает наибольшее количество негативных откликов и недопонимания. При этом для 15 льготных категорий система функционирует достаточно эффективно, — отметила социолог Гульмира Илеуова.

Дополнительной проблемой остается низкая вовлеченность части населения в систему страхования. Около 40% опрошенных самозанятых и безработных признались, что не знают, как оплачивать взносы. Еще часть граждан сознательно не участвует в системе, рассчитывая на получение медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатных услуг.

Таким образом, несмотря на значительное расширение информационной кампании, вопросы доступности и качества медицинской помощи продолжают оставаться ключевыми вызовами системы ОСМС.

Ранее в Минфине сообщили, что реформа ОСМС в Казахстане даст экономический эффект в более чем 250 млрд тенге.