Около 40% рабочих мест создали в отрасли сельского хозяйства в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года трудоустроили более 20,7 тыс. человек, создали около 9 тыс. новых постоянных рабочих мест. Такие данные привел на заседании акимата руководитель управления экономики Куанышбек Калижанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сведениям, наибольшее количество рабочих мест – около 40% - приходится на сельское хозяйство, 25% - индивидуальное предпринимательство, 7% - строительство и 5% - промышленность.

«План по трудоустройству исполнен на 102,7%. Исполнение по созданию новых постоянных рабочих мест - 103% от плана. Мероприятиями Национального проекта развития предпринимательства охвачены 11,9 тыс. человек. В целом, принимаемые меры по занятости населения являются сдерживающим фактором роста уровня безработицы, который во втором квартале составил 4,8%», - сказал К. Калижанов.