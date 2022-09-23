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    14:48, 23 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Около 40% рабочих мест создали в отрасли сельского хозяйства в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года трудоустроили более 20,7 тыс. человек, создали около 9 тыс. новых постоянных рабочих мест. Такие данные привел на заседании акимата руководитель управления экономики Куанышбек Калижанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По сведениям, наибольшее количество рабочих мест – около 40% - приходится на сельское хозяйство, 25% - индивидуальное предпринимательство, 7% - строительство и 5% - промышленность.

    «План по трудоустройству исполнен на 102,7%. Исполнение по созданию новых постоянных рабочих мест - 103% от плана. Мероприятиями Национального проекта развития предпринимательства охвачены 11,9 тыс. человек. В целом, принимаемые меры по занятости населения являются сдерживающим фактором роста уровня безработицы, который во втором квартале составил 4,8%», - сказал К. Калижанов.


    Теги:
    Регионы Казахстана Акимат Общество Северо-Казахстанская область Бизнес Трудоустройство
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