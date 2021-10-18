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    15:23, 18 Октябрь 2021 | GMT +6

    Около 40 процентов населения Казахстана прошли перепись в онлайн режиме

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 39,6 процентов казахстанцев ответили на вопросы переписи в онлайн режиме. Об этом сообщил руководитель Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «С 16 октября остановлена функция прохождения переписи в онлайн режиме. За 45 дней около 40 процента (39,6% или 7 527 458 человек) населения воспользовалось этим методом. А нашими интервьюерами опрошено более 3 миллионов 792 тысячи человек. В общей сложности перепись прошло 60 процентов населения», - отметил руководитель Бюро.

    Те, кто не прошел перепись в онлайн режиме, могут ответить на вопросы переписи интервьюерам, которые проводят подомовой обход до 30 октября. Прошедшим онлайн перепись, необходимо показать номер уведомления интервьюеру. Их повторно опрашивать не будут. У интервьюеров при себе будет шарф и сумка синего цвета с логотипом переписи, планшет и удостоверение интервьюера. По регистрационному номеру, указанному в удостоверении, можно проверить личность интервьюера на сайте sanaq.gov.kz.

    Также это можно сделать позвонив по номеру 1446. Контакт-центр работает круглосуточно.

    «Перепись населения особо важное мероприятие для страны. Поэтому призываю всех внести свой вклад. Хочу отметить, что интервьюеры тоже граждане нашей страны. Просим Вас проявить уважение и понимание их работе!» - отметил Нурболат Айдапкелов.

    По окончанию основного этапа переписи, согласно методологии, предусмотрен контрольный обход респондентов в период с 1 по 7 ноября. За это время будет охвачено около 10 процентов респондентов.

    Ранее сообщалось, что в интервью МИА «Казинформ» официальной представитель «Переписи населения-2021» Олжас Сайлаубеков рассказал о том, как будут защищаться персональные данные казахстанцев.



    Теги:
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