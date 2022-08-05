5 Августа 2022 09:06

Около 40 пациентов с ковидом находятся в тяжелом состоянии - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 5 августа лечение от КВИ продолжает получать 28 531 человек (28 247+ и 284 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 466 пациентов, на амбулаторном уровне – 27 065 пациентов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациентов, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.