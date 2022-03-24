НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2022 год объявлен Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым Годом детей. Фонд социального медицинского страхования в рамках спецпроекта «Сүйікті бала» продолжает информировать о финансировании медицинской помощи детскому населению. Об этом передает МИА «Казинформ».

Для профилактики болезней

В современной медицине ключевое значение имеет профилактика заболеваний. В нашей стране реализуется комплексный подход, направленный на заботу о здоровье детей .

Во-первых, предусмотрен комплекс мер по планированию семьи. Во-вторых, проводится 3-кратный пренатальный скрининг беременных, который позволяет своевременно выявить патологии и пороки развития плода. В-третьих, в роддоме новорожденному проводится неонатальный скрининг.

Кроме того, согласно стандартам организации оказания педиатрической помощи предусмотрены меры по профилактике, снижению заболеваемости, инвалидности и смертности детей.

Как сообщили в Фонде социального медицинского страхования, на этот год в системе ОСМС предусмотрено 39,7 млрд тенге на проведение аудиологического скрининга (5,1 млрд тенге), профилактических осмотров детей до 5 лет (около 11,7 млрд тенге) и профосмотры в рамках школьной медицины (более 22,9 млрд тенге).

В фонде напомнили, что дети входят в одну из льготных категорий , поэтому до 18 лет взносы на обязательное социальное медицинское страхования за них платит государство. Таким образом, все дети застрахованы и имеют право на необходимую медицинскую помощь в системе ОСМС.

Какие обследования проводятся детям?

Новорожденным, детям раннего возраста и до 6 лет проводится аудиологический скрининг . Это массовое стандартизированное обследование, которое позволяет выявить у ребенка нарушения слуха . Оно проводится в два этапа. Первый – непосредственно в роддоме в первые трое суток жизни ребенка. Второй – детям определенных возрастных категорий в кабинетах развития ребенка в своей поликлинике. В этом случае медсестра с участка связывается с родителями и приглашает пройти скрининг в установленные сроки.

В случае обнаружения нарушений слуха у детей, предпринимаются меры по реабилитации и предупреждению заболеваний, ведущих к инвалидизации. Если возникает риск тугоухости или глухоты, то ребенка направляют в сурдологические кабинеты для дальнейшего углубленного обследования, а также на психолого-медико-педагогическую консультацию для обследования и решения вопросов коррекционно-развивающего обучения.

Дети дошкольного, школьного возрастов, а также учащиеся организаций технического и профессионального, послесреднего и высшего образования, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, проходят профилактический медицинский осмотр . Его проводят специалисты поликлиники, выезжая в организацию образования. Если ребенок дошкольного возраста не посещает детский сад, то профосмотр он проходит в поликлинике, к которой прикреплен.

Профосмотр включает доврачебный, квалифицированный и специализированный этапы.

На доврачебном этапе проводится определение роста и массы тела, измерение объема головы и грудной клетки (до 3 лет), оценка физического и психосоциального развития, измерение артериального давления (от 7 лет), определение остроты зрения и слуха, ЭКГ и т. д.

На втором этапе проводится осмотр кожных покровов и волосистой части головы, слизистых оболочек, осмотр и пальпация области щитовидной железы, осмотр грудной клетки, позвоночника, конечностей, исследование органов дыхания, пищеварения и т. д. При выявлении патологических изменений ребенка направляют на дополнительное обследование к профильному специалисту .

Специализированный этап проводится врачами профильных специальностей.