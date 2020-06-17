Около 40 госорганов Павлодарской области перешли на открытый формат работы

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области все городские и районные акиматы завершили реализацию проекта «OPEN SPACE» (открытое пространство), который направлен на организацию «сервисной модели» работы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Уникальная площадка предполагает оказание широкого комплекса услуг для граждан в режиме одного окна», - сказал первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы по Павлодарской области Ардак Балгожин.

Переход к «сервисной» модели работы госорганов в регионе назвали проявлением новой организационной культуры госслужащих. Главными критериями сервисных акиматов стали обеспечение прозрачности, доступности их работы и создание комфортных условий для граждан.

«К комфортным условиям можно отнести удобные залы для ожидания, площадки для консультации, уголки самообслуживания, информационные стенды, сеть wi-fi, удобства для людей с ограниченными возможностями. В «сервисном акимате» диалог с услугополучателем строится максимально открытым», - отметили в Антикоррупционной службе по Павлодарской области.

Подобная практика использования технологий OPEN SPACE отвечает всем требованиям современной антикоррупционной политики, поскольку такой формат работы исключает любые проявления коррупции, уверены здесь. По инициативе Антикоррупционной службы по Павлодарской области совместно с филиалом Академии госуправления при Президенте РК прорабатывается вопрос организации тренингов для сотрудников акиматов, которые перешли на сервисную модель обслуживания.

«Ещё одно преимущество «сервисного акимата» - это возможность получать государственные услуги в одном здании. К примеру, если ранее граждане ходили по различным зданиям и кабинетам в поисках необходимой государственной услуги, при этом часто прибегая к помощи «знакомых», то сегодня такая необходимость отпала», - добавили в ведомстве.

Всего в Павлодарской области на открытый формат работы перешли около 40 государственных органов.

