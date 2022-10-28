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Около 40 ДТП за сутки произошло из-за гололеда в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
28 Октября 2022, 21:09
Около 40 ДТП за сутки произошло из-за гололеда в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки на дорогах города Караганды было зарегистрировано 38 аварии. Несколько человек пострадали и были доставлены в больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Резкая смена погоды увеличила статистику по ДТП в Караганде. Многие автолюбители не успели поменять летние шины на зимние. В результате за прошедшие сутки в городе произошло 38 дорожно-транспортных происшествий.

«С 27 октября по текущий момент произошло 38 дорожно-транспортных происшествий, из которых в семи случаях имеются пострадавшие. С различными травмами в медицинские учреждения доставлено девять человек», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Управление местной полицейской службы ДП Карагандинской области в преддверии наступления зимнего сезона просит участников дорожного движения соблюдать ПДД, быть бдительными и внимательными в местах расположения пешеходных переходов, а водителям транспортных средств рекомендуют своевременно менять летнюю шину на зимнюю.


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