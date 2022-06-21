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    13:42, 21 Июнь 2022 | GMT +6

    Около 40 человек утонули с начала купального сезона в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 19 детей утонули в Казахстане с начала купального сезона в 2022 году. Об этом сообщил председатель Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Бауыржан Сыздыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала купального сезона утонули 36 человек, из них 19 детей», - сказал Бауыржан Сыздыков на брифинге в СЦК.

    Как уточнили в пресс-службе МЧС, в купальный сезон 2021 года утонули 319 человек, из них 95 детей. В купальный сезон 2020 года утонули 309 человек, в том числе 78 детей.

    Основные причины гибели - купание в необорудованных местах и оставление детей без присмотра.

    Представитель МЧС призвал строго соблюдать элементарные правила безопасности на воде, а именно: не оставлять детей без присмотра вблизи водоемов и не допускать их купания без сопровождения взрослых, не купаться в незнакомых и необорудованных для купания местах, а также в местах где установлены знаки «Купание запрещено», «Нырять запрещено», «Опасно! Водоворот»; не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва, а также не подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам.

    Кроме того, по словам Б. Сыздыкова, не следует нырять в непроверенных и необорудованных местах, плавать на предметах, не предназначенных для плавания и прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований (скал, утесов, валунов, парапетов, ограждений и других предметов), а также сооружений, не приспособленных для этих целей.

    Теги:
    Общество Вода МЧС Происшествия Происшествия, ЧС
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