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    15:13, 04 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Около 40 человек могли отравиться в школе в Нижнем Новгороде

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    НИЖНИЙ НОВГОРОД. ТАСС- КАЗИНФОРМ – Около 40 человек из школы в Нижнем Новгороде обратились в региональное управление Роспотребнадзора с признаками отравления, одно отравление подтвердилось, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Почти 40 человек [пострадавших], но информация еще уточняется, никто не госпитализирован, пока состояние у всех удовлетворительное. Они находятся дома. Подтвержденный [со стороны Роспотребнадзора] пока один случай отравления. Остальные - это родители обратились», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

    Родители учеников в Instagram-аккаунте министра образования Нижегородской области Ольги Петровой попросили ее обратить внимание на ситуацию. По их словам, «некоторые дети в больнице». «Ситуация уже в работе. Спасибо за сигнал», - написала в ответ на сообщение Петрова.

    Прокуратура региона организовала проверку по факту массового отравления детей в одной из школ Нижнего Новгорода. По предварительным данным, речь идет об учениках гимназии №13, Роспотребнадзор взял смывы с продуктов. Устанавливаются причины произошедшего. Сотрудники региональной прокуратуры выехали на место происшествия.

    Как сообщили ТАСС в региональном Минздраве, 4 сентября от учащихся гимназии №13 поступило несколько жалоб на симптомы, имеющие признаки ротавирусной инфекции. «Тяжелых случаев переноса нет, у большинства детей симптоматика на сегодняшний день снижается. Роспотребнадзор проводит проверку источника инфекции», - рассказали в министерстве.


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